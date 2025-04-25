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Bakırköy'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

Bakırköy'de Sefaköy D-100 yan yolda servis minibüsüyle 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Güncel
  • 25.04.2025 09:45
  • Giriş: 25.04.2025 09:45
  • Güncelleme: 25.04.2025 09:52
Kaynak: DHA
Bakırköy'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 2 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var.

Bakırköy Sefaköy D-100 yan yolda servis minibüsüyle 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. D- 100 yan yolda trafik durma noktasına geldi.

Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

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