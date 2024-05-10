Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin İncirli-Kayaşehir istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, sefer yapılamayan Haznedar-Bakırköy Sahil istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verileceği bildirildi.
#MetroDuyuru #M3— Metro İstanbul (@metroistanbul) May 10, 2024
M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Haznedar-Kayaşehir istasyonları arasında yapılmaktadır.