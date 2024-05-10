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Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

Güncel
  • 10.05.2024 07:20
  • Giriş: 10.05.2024 07:20
  • Güncelleme: 10.05.2024 08:06
Kaynak: Haber Merkezi
Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza

Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin İncirli-Kayaşehir istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, sefer yapılamayan Haznedar-Bakırköy Sahil istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verileceği bildirildi.

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