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Bakırköy-Kayaşehir metro hattının Molla Gürani istasyonu işletmeye kapatıldı

Ajans Haberleri
  • 18.05.2025 20:45
  • Giriş: 18.05.2025 20:45
  • Güncelleme: 18.05.2025 20:45
Kaynak: AA
Bakırköy-Kayaşehir metro hattının Molla Gürani istasyonu işletmeye kapatıldı

İSTANBUL (AA) - Metro İstanbul, Bakırköy-Kayaşehir metro hattının Molla Gürani istasyonunun, teknik arıza nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldığını bildirdi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı Molla Gürani istasyonu teknik bir arıza nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatılmıştır. Araçlar Molla Gürani istasyonunda durmayarak seferine devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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