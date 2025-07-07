Bakırköy Metro Hattı'nda intihar girişimi

İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nın Yenimahalle istasyonunda kimliği açıklanmayan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

İntihar girişimi nedeni ile saat 15.00'te seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı aktarıldı.

Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda, "M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı’nın Yenimahalle istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan yeni açıklamayla seferlerin normale döndüğü paylaşılırken olaya ilişkin ayrıntılar henüz belli olmadı.