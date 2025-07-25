Bakırköy mitingi operasyonu: 10 TİP'li hakkında tutuklama talebi

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Bakırköy'de çarşamba günü düzenlenen mitingde atılan sloganlar gerekçe gösterilerek, aralarında Parti Meclisi Üyesi Arzum Yalçın'ın da bulunduğu 10 parti yöneticisi ve üyesinin gözaltına alındığını açıkladı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Aralarında Parti Meclisi Üyemiz Arzum Yalçın'ın da bulunduğu çok sayıda parti üye ve yöneticimiz, Çarşamba günü Bakırköy’deki mitingde atılan sloganlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. İstanbul İl Örgütümüz ve parti avukatlarımız süreci takip etmektedir. Halk iradesine darbe yapmaya kalkanlar, muhalefeti cezalandırmak için suç uyduruyor. Baskılara teslim olmayacağız, yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın!" ifadesi kullanıldı.

Aralarında Parti Meclisi Üyemiz Arzum Yalçın’ın da bulunduğu çok sayıda parti üye ve yöneticimiz, Çarşamba günü Bakırköy’deki mitingte atılan sloganlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. İstanbul İl Örgütümüz ve parti avukatlarımız süreci takip etmektedir.



Halk iradesine… — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) July 25, 2025

TİP Parti Meclisi Üyesi Arzum Yalçın da yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Arzum Yalçın, saat 02.56'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu. Yalçın, "An itibariyle Çarşamba günü Bakırköy'de gerçekleşen CHP mitingine TİP Bakırköy ilçe örgütümüzle destek verdiğimiz için gözaltına alınıyorum" dedi.

An itibariyle Çarşamba günü Bakırköy’de gerçekleşen CHP mitingine TİP Bakırköy ilçe örgütümüzle destek verdiğimiz için gözaltına alınıyorum. — Arzum Yalçın (@arzumyalciin) July 24, 2025

GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Türkiye İşçi Partisi, gözaltına alınan 10 parti yöneticisi ve üyenin emniyetteki işlemlerinin tamamlandığını ve Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildiğini açıkladı.

Çarşamba günü Bakırköy’deki mitingde atılan sloganlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 10 yoldaşımızın Emniyet’teki işlemleri tamamlandı, Bakırköy Adliyesi'ne sevk ediliyorlar. Parti avukatlarımız ve İstanbul İl Örgütümüzle birlikte süreci takip ediyoruz.



Yoldaşlarımız… pic.twitter.com/ZW5hAZ91el — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) July 25, 2025

Gözaltına alınan 10 TİP yöneticisi ve üyesi için Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yapıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Özel, gözaltılara tepki göstererek, "Ne zaman bir avuç oligark ile vatandaş, halk bir mücadele içerisine girmişse her zaman halk kazanmıştır. Bu baskıcı, otoriter anlayış gidecek ve halk yeniden kazanacak" ifadelerini kullandı.

TUTUKLAMA TALEBİ

TİP MYK Üyesi Özgür Urfa, gözaltına alınan 10 kişinin savcılık ifadelerinin tamamlandığını bildirdi.

Özgür Urfa, 10 kişinin tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini açıkladı.