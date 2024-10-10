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Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde bir erkek, evli olduğu kadını öldürüp intihar etti

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde bir erkek, evli olduğu kadını öldürdü. Fail daha sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kadın
  • 10.10.2024 16:02
  • Giriş: 10.10.2024 16:02
  • Güncelleme: 10.10.2024 16:07
Kaynak: AA-DHA
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde bir erkek, evli olduğu kadını öldürüp intihar etti
Fotoğraf: DHA

Bakırköy'de bir erkek, hastane bahçesinde silahla evli olduğu kadını öldürdükten sonra intihar etti.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde randevu almak için evli olduğu Berivan Önala ile birlikjte gelen Erhan Önala, hastanenin bahçesinde Berivan Önala'ya silahla ateş etti, ardından kendini vurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan inceleme Berivan Önala ile Erhan Önala'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı bölgede inceleme yaptı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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