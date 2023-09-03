Bakırköy trafikte bir vatandaşı darp eden düğün konvoycuları yakalandı

Bakırköy’de trafikte bir vatandaşı darp eden düğün konvoyunda bulunanlar şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. 5 saldırgana çeşitli suçlardan toplam 21 bin 653 TL idari para cezası kesildi.

Bakırköy ilçesindeki sahil yolunda trafiği yavaşlatan düğün konvoyundaki araçlar nedeniyle birçok sürücü ve vatandaş mağdur olmuştu. Bir vatandaş duruma tepki gösterinde konvoyda bulunanlar tarafından darp edilmişti. Saldırı sonucunda vatandaş yaralamıştı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şüpheliler kimlikleri tespit edildi. Şüpheli şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda; E.D. , M.F.K. , M.K. , M.T.C. ve A.K. yakalandı. Şahıslara çeşitli suçlardan toplam 21 bin 653 TL idari para cezası uygulandı. ,