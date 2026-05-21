Bakırköy’de 38 tiyatro işçisinin direnişine destek

Emek Servisi

Bakırköy Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü'nde çalışırken iş akitleri SMS ile feshedilen 38 işçi belediye binası önünde direniş çadırı kurarak nöbete başladı. İşçilerin hak arama mücadelesine destek vermek amacıyla dün belediye önünde kitlesel bir basın açıklaması düzenlendi. Eylemde söz alan Türk-İş İstanbul Bölge Temsilcisi Halil Faki Erdal, işçi sınıfının uzun yıllardır sömürüldüğünü ve hak ettiği ücretleri alamadığını vurgulayarak, Bakırköy Belediyesi'ndeki işten çıkarmaları eleştirdi.

Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan ise ekonomik krizin ve yoksulluğun işçi sınıfı üzerindeki yıkıcı etkisine değindi. Doğan, "Türkiye'de emeği ile geçinen milyonlarca işçi, emekçi, bordrolu çalışanlar var. Türkiye tarihinde en ağır ekonomik kriz, hayat pahalılığı yaşıyoruz" diyerek, vergi yükünün adaletsizliğine dikkat çekti. Çalışanların yıllarca emek verdikleri kurumlardan "fazlalık" denilerek uzaklaştırılmalarını kabul etmediklerini belirten Doğan, "Atılan tüm işçilerin kayıtsız şartsız işe geri alınması ve hakları iade edilene kadar sendika olarak bu haksızlığa karşı direneceklerini" söyledi.