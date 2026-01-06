Bakırköy’de belediye ile sendika anlaştı: TİS uzlaşmayla imzalandı

Bakırköy Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı. Mali ve sosyal haklarda iyileştirmeler yapılan sözleşmede, mobing ve kadına şiddetle mücadele maddelerle güvence altına alındı.

Bakırköy Belediyesi'nde çalışan emekçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS), DİSK Genel-İş Sendikası ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmayla tamamlandı.

MOBBİNG KURULU OLUŞTURULACAK

Mali ve sosyal haklarda önemli iyileştirmeler yapılan sözleşmede ilk kez bağıtlanan maddeler de yer aldı. Yılbaşı ikramiyesi ve kıdem zammı, temizlik personeli için koku tazminatı, zabıta çalışanlarına yönelik yıpranma tazminatı hakları da ilk kez sözleşmeye dahil edildi.

Mobbing Kurulu kurulmasına karar verilen sözleşme, kadına yönelik şiddete karşı cezai yaptırım maddesi ile kadına şiddetle mücadeleyi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini de güvence altına almayı hedefliyor. Bakırköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada imzalanan sözleşmesinin tüm çalışanlara hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

İmzalanan sözleşmede mali ve sosyal haklar şöyle:

En Düşük Yevmiye - 2.138,62 TL

Günlük Net Yemek Parası - 356

Aylık Mavi Akbil Ücreti

Net Aylık Yakacak - 450 TL

Aylık Sosyal Paket - 250 TL

60 Gün İkramiye