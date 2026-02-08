Bakırköy’de Merdan Yanardağ ile dayanışma buluşması

Tutuklu gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ ile dayanışma için Bakırköy Belediyesi İspirtohane Kültür Merkezi’nde imza günü düzenlendi.

Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından organize edilen etkinlikte, Yanardağ’ın dostları ve meslektaşları Bakırköylülerle bir araya geldi. Dayanışma etkinliğinde gazeteciler ve yazarlar Namık Koçak, Haydar Ergülen, Bilge Yurtdagülen, Erdal Emre, Ersin Eroğlu ve Sevim Kahraman Yanardağ, Merdan Yanardağ’ın kitaplarını okurları için imzaladı. Etkinlik boyunca ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve mesleki dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

Bakırköylülerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, Merdan Yanardağ’ın düşüncelerinin ve eserlerinin susturulamayacağı vurgulanırken, dayanışmanın sadece bir imza günüyle sınırlı olmadığı mesajı verildi. Okurlar, kitaplarını imzalatırken duygu ve düşüncelerini de paylaşma fırsatı buldu.

“TÜM YOL ARKADAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Etkinliğe katılan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu da gazeteciler ve yurttaşlarla bir araya gelerek dayanışma duygularını paylaştı. Ovalıoğlu, düşünce ve ifade özgürlüğünün demokratik toplumların temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Bu tür buluşmalar toplumsal hafızayı canlı tutuyor. Gazeteci dostumuz Merdan Yanardağ’ın, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun ve tüm tutuklu yol arkadaşlarımızın yanındayız” dedi.

YANARDAĞ’DAN MEKTUP

Tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ Silivri’den etkinliğe mektup gönderdi. Yanardağ bu tür dayanışma etkinliklerinin önemli olduğuna dikkat çekerek “Mücadeleyi güçlendiriyor” dedi. Yanardağ, “Cumhuriyet değerlerini savunmaya devam edeceğiz. Etkinliği organize eden, katılan ve dayanışma duygularını ileten tüm dostlarıma teşekkür ediyorum” dedi.