Bakırköy’de okul yanında tepkilere rağmen yıkım sürüyor

İstanbul’un Bakırköy ilçesi Yenimahalle’de bir okulun hemen yanındaki binada başlatılan yıkım çalışması, tepkilere rağmen sürüyor.

Ders saatlerinde yapılan ve güvenlik önlemleri alınmadığı iddia edilen yıkım nedeniyle veliler yeniden tepki gösterdi.

Dün (6 Nisan Pazartesi) başlayan ve tartışma yaratan yıkımın bugün de durdurulmadığı öğrenildi.

Veliler, öğrencilerin hâlâ koruma altına alınmayan binanın yanından geçerek okula giriş yaptığını belirtti.

VELİLER TEPKİLİ

Cumhuriyet gazetesine konuşan veliler, “Yıkım bitmedi, hâlâ devam ediyor. Çocuklarımız bu korumasız binanın hemen yanından geçerek okula giriyor” diyerek duruma tepki gösterdi.

Veliler, “Binanın her yerinden taşlar düşüyor, hiçbir önlem yok. Eğitim saatinde yıkım sürdürülüyor. Çocuklarımız risk altında” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM AKSIYOR

Gürültü ve güvenlik riski nedeniyle öğrencilerin derslere odaklanamadığını dile getiren veliler, “Ders dinlemek mümkün değil. Hem korku hem de gürültü var” diye konuştu.

Tüm şikâyetlere rağmen yıkım çalışmalarının devam ettiği, yetkili kurumlardan ise henüz yeni bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.