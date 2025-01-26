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Bakırköy’de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

İstanbul Bakırköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya seyir halindeki otomobil çarptı. Olayda ağır yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 26.01.2025 00:50
  • Giriş: 26.01.2025 00:50
  • Güncelleme: 26.01.2025 01:38
Kaynak: İHA
Bakırköy’de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
İHA

İstanbul Bakırköy’de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde İstanbul Bakırköy Osmaniye Mahallesi Aksu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki 59 AKA 021 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaya yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü ise ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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