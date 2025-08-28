Bakırköy’deki binalara deprem testi: Riskli yapılarda hızlı tarama, hızlı dönüşüm süreci başladı

Bakırköy’de riskli yapıların belirlenmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bakırköy Belediyesi ekipleri ortak çalışma başlattı. İBB’nin Hızlı Tarama testleri sonucunda riskli olduğu öngörülen D ve E sınıfı binalarda, Bakırköy Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekipleri tarafından karot örnekleri alınırken Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu da Kartaltepe Mahallesi’nde hızlı tarama testi sayesinde risk grubunda değerlendirilen bir binada gerçekleştirilen karot alma çalışmalarına katıldı. Süreci yerinde takip eden Başkan Ovalıoğlu, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek, “Bakırköy’ün geleceğini güvenle inşa ediyoruz. Kentsel dönüşüm sadece binaları değil, yaşamlarımızı da dönüştürüyor” ifadelerini kullandı.

“ADA BAZLI DÖNÜŞÜM”

Bakırköy’de deprem riski taşıyan 201 bina için karot alımı başladığını belirten Başkan Ovalıoğlu, riskli yapı tespit edilen binalar için parsel bazlı değil, ada bazlı kentsel dönüşümün devreye gireceğini vurguladı. “Bakırköy yenileniyor” diyerek başlatılan çalışmada, vatandaşların Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü danışma ofisleri ve mobil araçlar aracılığıyla bilgilendirildiğini kaydetti.

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan, karot alımının binanın dayanıklılığına zarar verip vermediği sorusuna da Ovalıoğlu, "Karot alımında sadece beton bloktan küçük çaplı parçalar çıkarılıyor. Demir donatılara kesinlikle zarar verilmiyor. Koca bir binada bu işlem dayanıklılığı bozmaz. Asıl risk, E sınıfı tespit edilmiş binalarda yaşamaya devam etmektir" yanıtını verdi.

“DEPREM GERÇEĞİNİ UNUTMAYALIM”

Başkan Ovalıoğlu, 6 Şubat depremlerini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer benzer bir deprem senaryosu İstanbul’da gerçekleşirse, yıkımın boyutlarını uzmanlar da sürekli dile getiriyor. Bizim asıl amacımız, olası bir depremde yıkılma ihtimali yüksek olan binaların bir an önce yenilenmesi. İBB’nin sağladığı kira ve taşınma destekleri, Bakanlığın ‘Yarısı Bizden’ kampanyası gibi modellerle vatandaşlarımızı güvenli konutlara taşımak zorundayız. Bu yalnızca Bakırköy’ün değil, İstanbul’un bir deprem gerçeği. Bu noktada imar planlarımız büyük önem taşıyor. 1999 depreminin hemen ardından günümüze kadar bekleyen imar planlarımız da göreve geldikten bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde hem Bakırköy Belediye Meclisimizden hem de İBB Meclisimizden onaylandı” dedi.