Bakırlıoğlu’ndan Bakan Göktaş’a: “Bu bütçeyi halkın ihtiyaçları için mi, Cumhurbaşkanı’nın ihtiyaçları için mi yapıyorsunuz?”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi görüşülürken CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’a sert eleştiriler yöneltti. Bakırlıoğlu, çocuk yoksulluğu, sosyal yardım yetersizliği ve artan toplumsal sorunlara dikkat çekerek, “2027 yılında sosyal yardımlara ayrılan bütçe neden iki kat artıyor? Sosyal patlama mı bekliyorsunuz, yoksa erken seçim mi?” diye sordu.

Bakırlıoğlu konuşmasına, geçtiğimiz yıllarda yaşanan trajik olayları hatırlatarak başladı:

“Sayın Bakanım, hatırlıyorsanız, geçen sene bütçe için Meclisimize geldiğimizde öncesinde acı bir hadise yaşanmıştı. Yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 çocuğumuz, bebeğimiz bir barakanın içerisinde yanarak kül olmuştu İzmir’de ve bu sene de gene, acı bir tesadüf mü diyelim, 6 kadın -ki bunların 3’ü çocuk- bu sefer Dilovası’nda kaçak bir merdiven altında kaçak şekilde çalışırken yanarak katledildiler. Esasında bu bir tesadüf değil, artık ne yazık ki bu olaylar Türkiye'nin normali hâline geldi.”

Geçtiğimiz yıl da benzer olaylar sonrası Bakan Göktaş’ı istifaya davet ettiğini hatırlatan Bakırlıoğlu, “Siz o zaman ‘Kim istifa etti ki ben istifa edeyim?’ demiştiniz. Haklıymışsınız. Kartalkaya’da 78 insan katledildi, ne Turizm Bakanı ne Çalışma Bakanı istifa etti.” dedi.

“BU ÜLKENİN ÇOCUKLARI AÇ”

CHP’li vekil, konuşmasının devamında çocuk yoksulluğuna dikkat çekti:

“Hayırseverler bir kız çocuğuna kışlık kıyafet getirmişler, çocuk teşekkür ediyor ve ‘Kahvaltılık yok muydu abla? Açım.’ diyor. Gerçekten de bu ülkenin çocukları aç. O bot, o mont onun ihtiyaçları içinde daha sonraki sıralarda. İlk ihtiyacı gıdaya ulaşmak.”

TÜİK verilerini hatırlatan Bakırlıoğlu, Türkiye’de 7 milyon çocuğun yoksul olduğunu belirterek, “Bu çocukların yalnızca 3 milyonuna yardım ulaştırılabiliyor. 7 çocuktan yalnızca 1’ine sosyal yardım gidiyor.” ifadelerini kullandı.

Yardım miktarlarının da yetersiz olduğunu belirten Bakırlıoğlu, “Eğitime devam etmesi şartıyla kız çocuklarına aylık 100 lira veriyorsunuz. Bugün okul kantininde 1 tost ve 1 ayran 110 lira. Bu çocuk o yardımla kantinden bir öğün bile alamıyor” dedi.

“SAHİP ÇIKMAK, SALİHA’NIN YAŞAMASINI SAĞLAMAKTI”

Komisyondaki tartışmalara değinen Bakırlıoğlu, “Buradaki arkadaşlarımız kadın cinayetlerinden bahsettiler. Saliha’nın hikâyesini anlattılar. Siz de ‘Ailesine sahip çıktık.’ dediniz. Esas olan Saliha’nın hayatta kalması değil miydi?” ifadelerini kullandı.

Yetim ve öksüzlere verilen yardımların da yetersiz olduğunu belirten CHP’li vekil, “Öksüz ve yetimlere aylık 600 lira veriliyor. Onu da iki ayda bir alıyorlar. Bu rakamlar gerçekten az.” diye konuştu.

Bakan Göktaş ise araya girerek, “Hayır, doğru değil. Sosyal ve Ekonomik Destek programımız 9 bin lira.” ifadelerini kullandı.

Bakırlıoğlu ise, “Kanun teklifinin gerekçesinde yazan rakamlardan bahsediyorum.” diyerek yanıt verdi.

“ÇOCUKLAR ÇETELERE SÜRÜKLENİYOR”

Bakırlıoğlu, son dönemde artan çocuk suçluluğuna da dikkat çekti:

“Bir çocuğumuz Ahmet Minguzzi cinayete kurban gitti, cinayeti işleyenler de çocuktu. Artık tartışma konusu yeni nesil teknolojiler değil, yeni nesil çeteler. Casperlar, Daltonlar, Redkitler... Çocukları kullanıyorlar. Madde bağımlılığına teşvik ediliyorlar, sonra da suça sürükleniyorlar.”

TÜİK verilerine göre 2024 yılında 612 bin çocuğun güvenlik birimine geldiğini belirten Bakırlıoğlu, “Bunlardan 202 bini suça sürüklenmiş çocuklar. 2020’de bu sayı 112 bindi, yani korkunç bir artış var.” dedi.

“AİLE KÜÇÜLÜYOR, YALNIZLIK ARTIYOR”

Bakırlıoğlu, aile yapısındaki değişimlere de değindi:

“2024’te ortalama aile büyüklüğü 3 kişiye düştü. Tek kişilik haneler 2016’da yüzde 14,9’du, bugün yüzde 20. Tek ebeveynli aile oranı yüzde 10,9’a çıktı. Gençler evlenmiyor, evlenenler de geçinemediği için boşanıyor.”

Verilere göre, 2004’te 91 bin olan boşanma sayısının 2024’te 187 bine yükseldiğini belirten Bakırlıoğlu, “Yirmi yıl önce 7 evlilikte 1 boşanma olurken, bugün 3 evlilikte 1 boşanma yaşanıyor.” dedi.

“YOKSULLUĞUN TANIMI BİLE YOKSUL”

TÜİK’in yoksulluk verilerini eleştiren CHP’li vekil, “TÜİK’e göre yoksulluk oranı yüzde 13,6. Ancak bu göreli yoksulluk hesabı gerçeği yansıtmıyor. 16 milyon emekli, 26 milyon çalışanın yarısı asgari ücretli, 4,5 milyon aile sosyal yardıma muhtaç. 56 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor.” ifadelerini kullandı.

Bakırlıoğlu, gelir dağılımındaki adaletsizlik artarken yoksulluk oranının azaldığına dair TÜİK verilerini eleştirerek, “Bu rakamlar gerçeği açıklamaktan çok uzak. Kimse ‘Türkiye’de yüzde 13,6 yoksulluk var.’ diyemez, istatistik bilimi buna izin vermez.” dedi.

“2027’DE NE OLACAK? SOSYAL PATLAMA MI, SEÇİM Mİ?”

Aile Bakanlığı’nın bütçesindeki artışa da dikkat çeken Bakırlıoğlu, “Yoksullukla mücadele programı ödeneği 2025’te 219 milyar, 2026’da 284 milyar, 2027’de 644 milyar lira. İki katından fazla artış var. O zaman sormak istiyorum: 2027’de ne olacak? Sosyal bir patlama mı bekliyorsunuz? Yoksa erken seçim mi?” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını sert bir soruyla tamamlayan Bakırlıoğlu, “Bu bütçeyi Türk halkının ihtiyaçlarını gidermek için mi yapıyorsunuz, yoksa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ihtiyaçlarını gidermek için mi?” diye sordu.

“SOSYAL YARDIMLARIN ARTIŞI ENFLASYONA YENİLİYOR”

Bakırlıoğlu son olarak sosyal yardımların enflasyon karşısında eridiğine dikkat çekti:

“2024 yılında hane başına aylık yardım 3.088 liraymış, 2025’te 4.100 liraya, 2026’da 5.050 liraya çıkmış. Sadece 950 liralık artış var. Bu kesimler enflasyondan en fazla etkilenen kesimler. Onların enflasyonu bizden farklı. TÜİK verileriyle yaptığım hesaba göre sosyal yardım alanların enflasyonu yüzde 38, yani resmi orandan 6 puan fazla.”