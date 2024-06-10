Bakkala silah operasyonu: 8 tabanca, 1 pompalı tüfek ele geçirildi

İstanbul Ayvansaray'da bir bakkalda polis arama yaptı. Aramada 8 tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirilirken, M.G. isimli bakkal silah ticareti yapmaktan tutuklandı.

İstanbul Ayvansaray'da bir bakkalda yapılan polis aramasında 8 tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi. M.G. isimli bakkal, silah ticareti yapmaktan tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri bir istihbarat üzerine önceki gün öğle saatlerinde Fatih ilçesi Ayvansaray semtinde bakkal olarak faaliyet gösteren bir adrese baskın yaptı.

Bakkal dükkanının depo kısmında yapılan aramada 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 9 adet şarjör ve 19 adet de fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.G. adlı bakkalın evindeki aramalarda da 3 tabanca, 2 adet şarjör, 10 adet fişek, 1 adet silah yapımında kullanılan namlu ele geçirildi. M.G.'nin ateşli silahlarla ilgili yasaya muhalefetten ve resmi belgede sahtecilik suçundan kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece silah ticareti yapmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.