Bakkalda çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’da bakkalda çıkan yangın korkuya neden oldu.



Yangın, Fatih Mahallesi 2217 sokakta bulunan bakkalda meydana geldi.

Abdurrahman İlhan’a ait bakkalın önünde bulunan odun sobasından çıktığı tahmin edilen yangın, geçe geç saatte çıktı. Mahalle sakinlerinin alevleri fark etmesiyle, olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Yangında işyerinde 20-30 bin TL değerinde maddi hasar meydan geldiği ve işyerinin kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.



Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.