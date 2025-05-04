Bakkalda istismar dosyası kapatıldı

Muhalefetin belediyelerine delilsiz soruşturmalarla operasyonlar düzenlenirken yargı, çocuğa istismar dosyasında yine tartışma yaratacak bir karara imza attı. Bir kız çocuğunun bakkalda istismar edildiği iddiasıyla açılan soruşturma, “Şüpheden sanık yararlanır” denilerek davaya dönüştürülmeden kapatıldı.

Olay 16 Nisan 2024’te İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi. 11 yaşında yaşındaki bir kız çocuğu, öğle saatlerinde bakkala girdi. Reyonlara baktığı esnada arkadaşında gelen iş yeri sahibi 53 yaşındaki Azmi S.’nin cinsel istismarına maruz kaldı. Çocuk, istismarı annesine anlattı ve olay yargıya taşındı.

Çocuk İzlem Merkezi’nde dinlenen çocuk yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Sultangazi ilçesinde ailem ile yaşıyorum, altıncı sınıfa gidiyorum. Geçen hafta salı günü okul çıkışı markete gitmiştim, saat 13.30-14.00 civarıydı. Malzeme alıp kasaya koydum, sonra şampuan kısmına gittim. Burada o şahıs gelip bana sarıldı… (İstismara maruz bırakıldığını anlattı) o an bağırıp tepki gösterdim ve hemen eve gidip anneme olayı anlattım…”

‘VERESİYE BORCU VAR’ DEDİ

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Azmi S. İfadesinde, “Kamera kaydının olmadığını ve olay günü toptancıya mal bırakmaya gittiğini” öne sürdü. Azmi S.’nin avukatı ise “Çocuğun ailesinin 4-5 bin TL veresiye borcu olduğunu ve müvekkilinin can güvenliği olmadığını” iddia ederek yayın yasağı kararı alınmasını istedi ve Azmi S. serbest bırakıldı.

‘PARA TEKLİF ETTİLER’

Olayın duyulmasının ardından Sultangazi Kadın Dayanışmasının çağrısıyla çocuğun istismara maruz bırakıldığını ifade ettiği bakkalın önünde bir araya gelen yurttaşlar, "Suçluyu değil çocuğu koru", "Çocuk istismarına hayır" sloganlarıyla yaşanan olaya tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada bakkalın sahibinin oğlunun, istismara uğrayan çocuğun ailesine “Aramızda çözelim bu işi, uzatmayalım diyerek para teklif ettiği vurgulanırken duruma tepki gösteren aileye "Bize bir şey yapamazsınız, biz güçlüyüz" denildiğini söylendi.

Savcılık, HTS incelemesinin ardından 11 Mart 2025’te “Şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince yeterli delil olmaması nedeniyle” kovuşturmaya yer yoktur kararı vererek soruşturmayı kapattı.

İstismara maruz bırakılan çocuğun ailesi avukatları aracılığıyla karara itiraz etti.

İtirazda, “Azmi S.’nin kamera kayıt cihazını değiştirip eski kayıtları sildirdiği” vurgulanarak şunlar sıralandı:

• “Sanık tarafından olayın görüntülerinin özellikle silinmesinin istendiği tanık tarafından net bir şekilde dile getirilmiştir. Kamera kayıt cihazının değiştirilmiş olması, hard disklerin bilerek devre dışı bırakılması, doğrudan delil karartma girişimi niteliğindedir.

• Dosyada mağdur çocuğun beyanları tutarlı, kendi içinde çelişkisiz ve sanığa yöneltilen iddiaları destekler niteliktedir. Sanık tarafından dile getirilen husumet iddiası ise soyut ve dayanaksızdır. Bu durumda KYOK kararında sanığın beyanına dayanılarak varılan sonuç, çocuğun lehine değerlendirme yapılması gereken bir konuda, aksine çocuk aleyhine hüküm oluşturmuştur.”