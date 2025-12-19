BAKKENT Akademi Korosu’ndan sokak hayvanları yararına “Yeni Yıla Merhaba” konseri

Bakırköy’de kültür ve sanat alanında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Bakırköy Kent Akademi Derneği (BAKKENT), sokak hayvanları yararına anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. BAKKENT Akademi Korosu, “Yeni Yıla Merhaba Konseri” ile 23 Aralık Salı akşamı sanatseverlerle buluşacak.

Cem Karaca Kültür Merkezi Yenimahalle Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak konser, Şef Levent Okumuş yönetiminde gerçekleşecek. Gecenin sunumunu Pelin Ateş üstlenirken, konserin konuk sanatçısı ise Gizem Yılmaz olacak. Etkinlik, Dost Yürekler Derneği adına destek amaçlı düzenleniyor.

“İKİ YAŞINDAYIZ AMA GÜÇLÜ BİR GEÇMİŞE SAHİBİZ”

BAKKENT Akademi Derneği Başkanı Halim Kızılırmak, derneğin henüz iki yıllık bir geçmişi olmasına rağmen Bakırköy’de önemli bir kültürel birikimi temsil ettiğini vurguladı. Kızılırmak, geçmişte Bakırköy Kent Konseyi’ni oluşturan sivil toplum yapılarında görev alan isimlerle birlikte hareket ettiklerini belirterek, derneğin yalnızca sanat alanında değil, engelliler, kadınlar, çocuklar, sokak hayvanları, tüketici hakları, sağlık ve eğitim gibi pek çok alanda faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Kızılırmak, geçmiş dönemde belediye tarafından tahsis edilen mekândan çıkarıldıklarını ve bazı demirbaşlarının alıkonulduğunu ifade ederek, buna rağmen mücadeleden vazgeçmediklerini kaydetti. Kızılırmak, “Doğru mücadelenin her zaman karşılık bulacağına inanıyoruz. Kimseye kızmadan, kimseyi dışlamadan yolumuza devam ediyoruz” dedi.

DAYANIŞMA KONSERLERİYLE SOMUT DESTEK

BAKKENT Akademi’nin düzenlediği konserlerin yalnızca sanatsal değil, toplumsal dayanışma boyutu da taşıdığını belirten Kızılırmak, önceki etkinliklerde depremzedelere iki tır gıda yardımı gönderildiğini, bir başka konserde ise Bakırköy Belediyesi barınağına teslim edilmek üzere yaklaşık bir ton kuru mama toplandığını aktardı.

Dernek, ayrıca Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleriyle birlikte eğitim alanında çalışmalar yürütürken, ihtiyaç sahibi çocuklara ve sokak hayvanları için gönüllü mücadele veren yapılara da destek sunuyor.

GELECEK HEDEFİ: ULUSLARARASI FONLARLA BAKIRKÖY’E KATKI

Kızılırmak, derneğin gelecek planları arasında İKSV fonlarından yararlanarak Bakırköy halkına yönelik daha kapsamlı kültür-sanat projeleri üretmenin yer aldığını belirterek, “Bakırköy’e ve halka gerekli olan her şeyi yapabilmek ve verebilmek için çalışıyoruz” dedi.

Sokak hayvanları yararına düzenlenen “Yeni Yıla Merhaba Konseri”, sanatla dayanışmayı buluşturmayı hedeflerken, Bakırköylü sanatseverlerin katılımıyla daha geniş bir toplumsal destek oluşturmayı amaçlıyor.

Tarih: 23 Aralık 2025 Salı

Saat: 20.00

Yer: Cem Karaca Kültür Merkezi – Yenimahalle / Bakırköy