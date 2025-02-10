Baklagil ekimi düştü, üretim alarm veriyor

Ekonomi Servisi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Dünya Baklagil Günü sebebiyle yazılı açıklama yaptı. Bayraktar, protein, vitamin, mineral ve lif yönünden zengin olan baklagillerin öneminin giderek arttığını ancak ekim alanı ve üretiminde düşüşler yaşandığını bildirdi. Türkiye’de 1990’dan bu yana baklagil ekim alanı yüzde 56,6, üretimi yüzde 33,2 azaldı.

Baklagilde üretimin tüketimi karşılamadığını ifade eden Bayraktar, “İstatistikler yeşil mercimekte yüzde 39,8, kırmızı mercimekte yüzde 14,1, kuru fasulyede ise yüzde 8,6 oranında açığımız olduğunu gösteriyor” dedi.

Bayraktar, son 10 yılda ithalata 3 milyar 629 milyon dolar para ödendiğini söyledi. Bayraktar, “İnsanımızın protein ihtiyacının karşılamasında önemli bir yere sahip olan baklagillerin üretimini artırmak zorundayız. Halkımızın sağlıklı beslenmesi için temel gıda ürünlerinde üretim artırılmalı, ithalattan vazgeçilmelidir” dedi.

ÜRETİCİDE 33 LİRA TÜKETİCİDE 98 LİRA

Baklagilde üretici/tüketici makasının çok açık olduğunu dile getiren Bayraktar, “Üreticide 23 lira olan kırmızı mercimek markette 60 liraya, 31 buçuk lira olan nohut 89 liraya, 33 lira olan kuru fasulye 98 liraya, 29 lira olan yeşil mercimek 72 liraya satılıyor. Protein ihtiyacının karşılanması bakımından üreticilerimizde ucuz olan bu ürünleri tüketicilerimizin pahalı yemesinin izahı yoktur” diye konuştu. Bayraktar, temel ürünlerde tavan fiyat uygulanması ve hasat dönemine yakın ithalat yapılarak piyasa dengesinin bozulmaması gerektiğini söyledi, teşviklerin artırılmasını istedi.