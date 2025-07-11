"Baklava kutusunu 1 aydır planlamışlar" dedi: Özgür Özel'e jet 'Manavgat' soruşturması

Antalya'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşan Özgür Özel, "Ama şimdi Türkiye öyle bir şey öğrenecek ki dudağımızı ısıracağız. Manavgat'taki baklavacı var ya baklavacı. Polis geliyor, "Aç kutuyu" diyor açıyor, eli de titremiyor. O baklavacı var ya, bir ay önce polis onu almış, kaçak içkiden ve şüpheli paketten, %99 uyuşturucuyla yakalamış. O baklavacıyı bir ay eğitmişler, oraya göndermişler. Baklava kutusunu 1 aydır planlamışlar. Baklavacıyı kendince itirafçı yaptılar" sözlerine yer verdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel başkanı Özgür Özel'in bu sözleri hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada; “Özgür Özel isimli, siyasi parti lideri olan milletvekili kişinin Antalya ili Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesinde mevcut bir soruşturma evrakı ile ilgili olarak açıkça gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayması şeklinde gelişen eylemleri nedeniyle, hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi gereği ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır” denildi.