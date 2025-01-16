Baklavacılar Odası’nda da yolsuzluk iddiası

HABER MERKEZİ

Gaziantep Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar Tatlıcılar Baklavacılar ve Kafeteryacılar Esnaf ve Sanatkârları Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdulkadir Katmerci, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Oda Başkanı Katmerci, önceki yönetimin yolsuzluk yaptığını iddia ederek, “13 Ocak 2022 yılında Gaziantep Lokantacılar Baklavacılar Odası Başkanlığı seçiminde devraldığımız odamızın karar defteri ve diğer belgeleri tarafımıza teslim edilmemişti. Yeni karar defteri çıkartabilmek ve odamızın güncel durumunu öğrenebilmek için Ticaret Bakanlığından müfettiş talep etmiştik, İnceleme sonucunda müfettişin hazırlamış olduğu raporda Mehmet Bayrakçı ve yönetim kurulunun, ‘Zimmet, görevi kötüye kullanma, genel kurulu yanıltma (aldatma) ve odayı zarara uğratma suçlarından cezalandırılması talebi ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına ilgili rapor gönderilmiştir” dedi.

“Sayın Esnafımıza buradan tekraren belirtiyoruz” ifadelerini kullanan Katmerci açıklamasını şöyle sürdürdü: “Odamızın ve esnafımızın hakkını her platformda savunmaya devam edeceğiz. Suça buluşan kişilerin gerekli cezaları alması için hukuki olaraktan mücadeleden geri durmayacağımızı bildiriyoruz.”