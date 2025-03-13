Baklavayı enflasyon yedi

CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da emeklilere ilk kez bayram ikramiyesinin verildiği 2018 yılı ile 2025 yılındaki tatlı fiyatlarını karşılaştırdı. CHP’li Bakırlıoğlu’nun çalışmasında, 2018 yılında baklavanın kilosunun 90 TL’den başladığı kaydedildi. 2018 yılında emeklilere verilen bin TL ikramiye ile 11 kilo baklava alınabildiğini belirten Bakırlıoğlu, “2018’den bu yana baklavanın fiyatı 10 kat, ikramiye ise ancak dört kat arttı” dedi.

Emeklilere 2025 yılı için “Müjde” olarak duyurulan 4 bin TL ile ancak dört kilo baklava alınabildiğini ifade eden Bakırlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Emeklinin yedi kilo baklavasını torunları değil, AKP'nin yarattığı enflasyon canavarı yedi. Maalesef, bu bayramda emeklinin ağzının tadı olmayacak. Sadece baklavada değil diğer şerbetli tatlılarda da fiyatlar çok yükseldi. Tulumbanın kilosu 50 TL’den 325 liraya TL’ye, fıstıklı tel kadayıfın kilosu 90 TL’den 825 TL’ye çıktı. Şerbetli tatlı alamayanların torunlarına en azından bir pasta ikram etmek istiyor ama pastanın kilosu da 77 TL’den 900 TL’ye ulaştı.”

Türkiye’nin uzun yıllardır gıda enflasyonunda birinci ülke olduğunun altını çizen Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:

“Bunun sonucunu da raflara baktığımızda açıkça görüyoruz. Evde iki kişi emekli olsa ikramiyeleriyle sadece baklava alalım deseler, 10 kilo baklava alamıyorlar… Oysa 2018 yılında tek emekli ikramiyesiyle 11 kilo baklava alabiliyordu. Emekli zaten uzun süredir tatlıyı ancak bayramdan bayrama görüyordu. Fiyatlara bakınca üzülerek görüyoruz ki artık onu da göremeyecek. Tatlıcı esnafı geçtiğimiz yıllarda yüksek fiyatlar nedeniyle baklava alamayanlar için ‘Boş baklava’ gibi ürünler icat etmeye başlamışlardı. AKP'nin yanlış ekonomi politikaları esnafı maalesef mucit yaptı.”