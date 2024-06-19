Baksı Müzesi’nde 85 sanatçıdan ‘Gel Zaman Git Zaman’ sergisi

Kültür Sanat Servisi

85 sanatçının eserlerinin yer aldığı ‘Gel Zaman Git Zaman’ sergisi Baksı Müzesi’nde, açıldı. Müze Ana Bina’da Kasım 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek olan bu yılın ilk sergisinin küratörlüğünü, müzenin kurucusu ve sanatçı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ile Ayça Okay’ın üstlendi. Sergide; Bubi, Genco Gülan, Gülsün Karamustafa, Haluk Akakçe, Komet, Seçkin Pirim, Şenol Yorozlu, Mehmet Kavukçu’nun da aralarında bulunduğu 85 sanatçının eserleri yer alıyor.

Sergi, gelenek ve geleceği bir araya getiriyor. Özgün, insani ve demokratik bir kültür ortamı için adanmışlık ve gönüllülük kavramlarını öne çıkarıyor, “alt sanat”-“üst sanat” kavramlarını geri plana itiyor. Sergi, insanı ve üretimlerini dışlayan, inkâr eden bakış açısının tartışılması için bir zemin olma iddiası taşıyor ve halk kültürü üretimlerini çağdaş sanatın örnekleriyle bir araya getiriyor.