Bakü'de 5 katlı iş merkezinde patlama
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Nerimanov ilçesinde bulunan 5 katlı iş merkezinde henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı. Patlama nedeniyle binanın içinde kısmi hasar oluştu, 7 kişi kurtarıldı.
Kaynak: AA
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 5 katlı iş merkezinde patlama meydana geldi.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nerimanov ilçesinde bulunan iş merkezindeki patlamanın ardından olay yerine itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.
Açıklamada, binanın içinde kısmi hasarın oluştuğu ve ekipler tarafından 7 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.
Patlamanın nedeni ve oluş şekline ilişkin ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldığı ifade edildi.