Bakü'de petrol rafinerisinde çıkan yangın söndürüldü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de petrol rafinerisinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nizami bölgesinde petrol rafinerisinde yangın çıktığı ve olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, yangının kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldüğü belirtildi.

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliğinden (TABİB) yapılan açıklamada da olay yerine 3 ambulans gönderildiği kaydedildi. Olayda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketine (SOCAR) bağlı olan rafineride, benzin, uçak yakıtı ve dizel gibi petrol ürünleri üretiliyor. Rafineri, Azerbaycan'ın yakıt ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor.