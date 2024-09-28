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‘Bakü ile barış anlaşması mümkün ve ulaşılabilir’

Dünya
  • 28.09.2024 05:00
  • Giriş: 28.09.2024 05:00
  • Güncelleme: 28.09.2024 05:01
‘Bakü ile barış anlaşması mümkün ve ulaşılabilir’
Nikol Paşinyan (Fotoğraf: Depo Photos)

Dış Haberler

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barışın “mümkün ve ulaşılabilir” olduğunu söyledi.

ABD’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Paşinyan, daha önceki BM konuşmalarındaki Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmelerinin çıkmaza girildiğine dair söyleminin artık geçerli olmadığını kaydederek "Bugün Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sadece mümkün değil, aynı zamanda ulaşılabilir olduğunu söylemek istiyorum" ifadesini kullandı.

Paşinyan, 30 Ağustos'ta Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi konusunda iki ülke komisyonlarının çalışma esaslarını düzenleyen ortak yönetmeliğin imzalandığını, bunun da iki ülke arasında imzalanan ilk yasal belge olduğunu hatırlattı. Paşinyan, geriye sadece taslak metnin yüzde 80’inde mutabakata vardıkları barış anlaşmasını imzalanmanın kaldığını söyledi.

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