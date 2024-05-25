Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nda taşımacılık tekrar başladı: İlk tren Kars'a ulaştı

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nda yük taşımacılığı yeniden başladı. Azerbaycan'dan hareket eden 20 adet 45 feetlik konteyner ile 632 ton plastik hammaddesi taşıyan ilk tren, saat 04.50'de Kars Tren Garı'na ulaştı.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun (BTK) Gürcistan'dan geçen bazı bölümlerinde modernizasyon ve genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla yük taşımacılığı yeniden başladı.

BTK demiryolu hattı üzerinden Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Çin'e yük taşımacılığı gerçekleştirilirken Gürcistan'ın yol bakım çalışmaları talebi nedeniyle BTK hattı Mayıs 2023'te kapatılmıştı.

BTK Demiryolu, Gürcistan'dan geçen kısmının 184 kilometrelik bölümünün onarım, yeniden inşa, modernizasyon ve genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla 20 Mayıs 2024'ten itibaren yeniden yük taşımacılığına açıldı.

Azerbaycan'dan hareket eden 20 adet 45 feetlik konteyner ile 632 ton plastik hammaddesi taşıyan ilk tren, saat 04.50'de Kars Tren Garı'na ulaştı. Tren, Kars Garı'nda gümrük muhafaza ekiplerince yapılan incelemenin ardından Kars Lojistik Merkezi'ne alındı.

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU HATTI

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ile Türkiye'den Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Rusya ve Çin'e inşaat malzemesi, demir cevheri, manganez, boraks, beyaz eşya, gıda maddesi, temizlik ürünleri, mermer, feldispat, mdf, soya küspesi, yaş sebze ve meyve gönderilirken, Türkiye'ye tahıl, hububat, yem, ceviz, silikon, kağıt, rulo sac, bakır katot, çinko, gübre, kimyasal ürünler ve elektronik eşya taşınıyor.