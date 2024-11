Bal ormanına fidan dikildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ağustos ayında Yamanlar Dağı’nda çıkan orman yangınında küle dönen ve mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Bayraklı Doğançay’daki Kovankayası Ağaçlandırma Sahası’nı bal ormanına dönüştürdü. Bölgede arıcılık faaliyeti yürüten vatandaşların talebi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla başlayan çalışmalar kapsamında 54 dönümlük sahada 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ağaçlandırma şenliği düzenledi.

Şenlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, arıcılığın Doğançaylı üreticiler için önemine değindi. Tugay, “Gelirken gördüğümüz yanan orman alanlarının her biri bizim için büyük bir acı. Bir felaketi yaşadık. Havadan müdahalenin yetersiz olduğunu söylediğimizde siyaset yaptığımızı söylüyorlar. Siyaset falan yapmıyorduk. Gözümüzün önünde binlerce ağacımız yandı, yerleşim yerlerimiz zarar gördü. Daha büyük problemler de olabilirdi. İtfaiyemiz cansiperane görev yapmasaydı İzmir bir felaketi yaşayacaktı. Bunu herkes bilsin. Orman yangınını söndürmek itfaiyenin görevi değil, Orman Bölge Müdürlüğü’nün görevi. Biz yerleşim yerlerini korumakla sorumluyuz ve o bölgede itfaiyemiz insanların yangından etkilenmesine engel oldular. Yangına müdahaledeki bu yetersizliği görünce bundan sonraki dönem için daha fazla itfaiye personeli ile müdahale etme kararı aldık. Bakanlıktan 300 yeni itfaiye eri istedik, yeni itfaiye araçları için talepte bulunduk tenezzül edip cevap vermediler” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yangından zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi için ağaçlandırma çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürdüğünü belirten Tugay şunları kaydetti: “Bu yanan alanlarda yanan ağaçlar yerine yeni ağaçlar yeşermesini kim nasıl sağlayacak belli değil. Bu böyle gerçekten bütün ulusça sahip çıkmamız gereken bir konu. Görevlerini doğru yerine getirsinler diye birilerine bunu hatırlatmamız gerekiyor. Görevlerini yapmıyorlar. Bu ülkede o kadar çok konuda görevlerini yapmıyorlar ki birisi de bu. Bu acı tabloyu gördüğümde bunların sorumlularını gördüğümde ‘Siz suçlusunuz, gereğini yerine getirmediniz. Bu ormanların yanmasına neden oldunuz, üzerine bir de utanmadan imara açma kararı aldınız’ diye İzmir adına birinin bunu söylemesi lazım. Hem Ege Bölgesi’nde hem İzmir’de hem de birçok yerde bu hataların yapıldığını söylememiz lazım. Şu an Kazdağları’nda beşli çeteden birine o alanı verdiler, binlerce ağacın kesilmesine sebep oldular. Türkiye’nin her yerinde birilerine bir şeyleri peşkeş çekmekten öte hiçbir şey yapmıyorlar. Bunu söylemek zorundayız.”

İŞİMİZİ DÜZGÜN YAPACAĞIZ

Sosyal medyada Körfez temizliği, konserlerle ilgili yürütülen karalama kampanyalarına da değinen Tugay, “Çok çalışmamız gerekiyor. Her birimizin bulunduğu noktada gününü saatini boş geçirmeden görevini yerine getirmesi, başka insanlara doğruları anlatması lazım. İftiralara, yalanlara, karalama kampanyalarına karşı doğruları anlatması gerekiyor. Biz doğruları konuşurken, birileri sosyal medya hesaplarından saçma sapan yalanlarla bizi karalamaya çalışıyor. Bana sık sık diyorlar ki, konser düzenleyeceğinize körfezi temizleyin. Biz geldiğimizden beri konser düzenlemedik. Siz konser düzenlediniz. Cumhuriyet Meydanı’ndaki havai fişek gösterilerini de hükümet yaptı. Orada dört beş gün üst üste bilmediğim ama dünya kadar para harcanan konserleri de hükümet yaptı, Kültür Bakanlığı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yapmadı. Biz nerede, ne zaman, ne harcayacağımızı gayet iyi biliyoruz. Siz öncelikle belediyelerin sırtından inin de önce bir görevinizi yapın. Ben arkadaşlarımla bu şehre bir söz verdim. İşimizi düzgün yapacağız. Bir kuruş bile israf etmeden her şeyi layıkıyla yapacağız. Mağdur olan tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Her gün bunun için mücadele ediyoruz. Bize iftira atmayı, yalan söylemeyi bırakın, kendi görevinizi yapın. İzmir hiçbir zaman kimsenin önünde diz çökmedi, bundan sonra da çökmeyecektir. Gölge etmeyin başka ihsan istemez” diye konuştu.

İYİ Kİ VARSINIZ

Doğançay Mahallesi Muhtarı Arzu Nisan ise, “Yangında mahallemiz çok zarar gördü, evlerimiz yandı. Bahçelerimiz, arılarımız, mahsullerimiz yandı. Yangından itfaiye ekiplerimizce kurtarıldık. Ne şanslıyız ki Başkanlarımız yanımızdaydı. Yangının ertesi günü Cemil Başkanımız mahalleyi gezerek bu durumu toparlayacaklarını söyledi. Kovankayası’nın tekrar üretim için bal ormanı olmasını istedik. Başkanımız talimatta bulundu. Ekiplerin özveriyle çalışmasıyla bugüne geldik. 2 buçuk ay bahçelerimize her gün tankerlerle su taşındı. Gölet sulama hortumlarımız yanmıştı Büyükşehir’in Tarımsal Hizmetler Dairesi suları, boruları yer altına aldı. Hayvanlarımıza yem geldi. Hepsine çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız” dedi.

YIL BOYU ÇİÇEK AÇACAK 4 BİN AĞAÇ VE ÇALI

Konuşmaların ardından Tugay ve davetliler ağaçlandırma sahasına fidan dikti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından alanda 500’ü yüksek boylu olmak üzere bin ağaç, 3 bin çalı türünün dikimi tamamlanacak. 54 bin metrekarelik alanda akasya, dut, gülibrişim, erguvan, kızılçam ve badem gibi ağaç türlerinin yanı sıra lavanta, lavantin, adaçayı, biberiye, kekik, adi kartopu, akçakesme gibi çalı türleri yer alacak. Bal ormanında dört mevsim çiçek veren bitkiler yeşertilerek arıcılık faaliyetinin yıl boyunca sürdürülmesi sağlanacak.