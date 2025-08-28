Bal, turşu, sucuk hepsi hediye

Belediyeler ile kamu kurumları kesenin ağzını hediyeler için açtı. Ziyarete gelenlere hediye etmek için sucuk, bal, reçel, deri evrak çantası, gömlek alım harcamaları yapılıyor. Hediye etmek için binlerce liralık turşu ve çorap alımına imza atanlar da olduğu tespit edildi.

Recep Tayyip Erdoğan’a en yakın isimlerden biri olan, Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde İstanbul’un Kartal ilçesinde Refah Partisi’nden belediye başkanı seçilen AKP’li Mehmet Sekmen, üç dönemdir Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturuyor.

TESBİH, CÜZDAN, KEMER, GÖMLEK

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü, yine 1 Ağustos tarihinde “Hediyelik oltu taşı tespih” açıklamasıyla Sevda Kul’a 225 bin TL ödedi. Büyükşehir Belediyesi, “Hediyelik gömlek ve kravat alımı” için de 26 Haziran’da Mas Grup Tekstil Şirketi’ne yaklaşık 126 bin TL’lik ödeme yaptı. Belediye 9 Mayıs’ta da “Hediyelik deri erkek evrak çantası, deri erkek cüzdanı, deri erkek kemeri” açıklamasıyla 730 bin TL’lik harcamaya imza attı.

TURŞU VE BAL ALAN BİLE VAR

AKP’li İsa Türkcan’ın yönettiği Ordu’daki Ulubey Belediyesi de 1 Temmuz 2025’te “Başkanlık makamına gelen özel misafirlere hediye verilmek üzere karakovan balı ve süzme bal alımı” adı altında 15 bin 700 TL harcadı.

Yerel seçimde AKP’li İsmail Çizikci’nin yaklaşık yüzde 42 oy oranıyla başkan seçildiği Çorum’daki İskilip Belediyesi ise 26 Haziran’da 2 bin TL’lik “Hediyelik turşu” alımı gerçekleştirdi.

ÇORAP VE EŞARP SATIN ALINDI

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı da 12 Mayıs tarihinde Vakko’dan 4 bin 100 TL’lik hediye çorap aldı. Avrupa Birliği Başkanlığı 12 Mayıs’ta ise Vakko’dan yaklaşık 50 bin TL’lik hediyelik eşarp satın aldı.

AKP’li Kağan Mehmet Usta’nı yönettiği İznik Belediyesi 13 Mayıs’ta bin TL’lik hediyelik tespih alımına imza attı.

HEDİYELİK SUCUK, REÇEL VE TESPİH

Edirne'nin Havsa ilçesinin CHP'li başkan tarafından yönetilen belediyesi de “ Belediyemiz başkanlık makamını çevre il ve ilçelerden ziyarete gelen belediye başkanları ve yardımcılarına hediye edilmek üzere sucuk alımı” 15 Mayıs’ta 17 bin 800 TL’lik harcama gerçekleştirdi.

Urfa’daki AKP’li Haliliye Belediyesi ise 245 bin TL’lik tespih aldı. Harcama “Başkanlık makamınca yapılan ziyaretlerde hediye edilmek üzere tespih alımı” açıklamasıyla gerçekleştirildi.

Antalya Valiliği 25 Nisan 2025 tarihinde “Sayın valimiz Hulusi Şahin tarafından milli bayramlarda ve yurt dışından gelen konuklara hediye edilmek üzere kutulu reçel alımı” açıklamasıyla bir harcama yaptı. Valilik kasasından Ansu Gıda Şirketi’ne yaklaşık 112 bin TL ödendi.

AKP’li Düzce Belediyesi’nin Özel Kalem Müdürlüğü ise 11 bin 250 TL’lik hediyelik bıçak satın aldı.