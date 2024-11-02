Bal üretimi de iklim krizinden zarar görüyor

Arıcılık faaliyetlerinin son yıllarda arttığı Yozgat’ta, iklim koşullarındaki değişim bal arılarını da olumsuz etkilendi. İklim değişikliği, bal arılarının veriminde azalmalara neden oldu. Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ceyhun Yücel, "Üreticilerimizle birebir yaptığımız görüşmelerde bal verimi noktasında son 20 yılın en düşük bal verimini elde ettiklerini görmekteyiz" dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ceyhun Yücel, sürdürülebilir ekonomik acılık faaliyeti için iklim değişikliğinin yadsınamaz bir gerçek olduğunu kabul edilip, çözüm yolunun, yönteminin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yücel, arıcılara “İklim değişikliği adaptasyonunda iyi bir koloni yönetimi ve güçlü kolonilerle bal mevsimine girmesi önem arz etmektedir” uyarısında bulundu.

Bölgede yaşanan sıcak ve soğuk hava değişimlerinin arıcılığı ve bal üretimini olumsuz etkilediğini aktaran Yücel, arıların sadece gıda güvenliğine katkıda bulunmadıklarını, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin korunmasında da anahtar role sahip olduklarını aktardı. Yücel şöyle konuştu: “Sahada yaptığımız gözlem ve araştırmalara dayanarak, üreticilerimizle birebir yaptığımız görüşmelerde bal verimi noktasında son 20 yılın en düşük bal verimini elde ettiklerini görmekteyiz."