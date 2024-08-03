Balat’ta 2 katlı ahşap binanın balkonu çöktü

İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 katlı ahşap binanın 1. katında bulunan balkonu henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Olay sırasında yaralanan veya ölen olmadı.

Güncel 03.08.2024 17:23 Giriş: 03.08.2024 17:23

Güncelleme: 03.08.2024 17:24 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA