Balat’ta 2 katlı ahşap binanın balkonu çöktü
İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 katlı ahşap binanın 1. katında bulunan balkonu henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Olay sırasında yaralanan veya ölen olmadı.
Kaynak: DHA
İstanbul'da 2 katlı ahşap binanın 1'inci kat balkonu çöktü.
Olay Fatih'te Balat Atgeçmez Sokak'ta saat 11.15 sıralarında yaşandı.
2 katlı ahşap bir binanın balkonu bilinmeyen nedenle çöktü. Binadan parçaların düştüğünü görenler belediye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın olduğu bölgeye şerit çekerek sokağı yaya geçişine kapadı.
Çökmenin meydana geldiği bina ve bitişiğindeki binada kimsenin oturmadığı öğrenildi. Binada inceleme yapılacak.