Balçova’daki polis merkezi saldırısında 7 tutuklama

İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen ve iki polisin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, saldırgan E.B. ve babası N.B.’nin de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Anne A.B.'nin de aralarında olduğu 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’in Balçova ilçesinde 8 Eylül 2025 tarihinde Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik gerçekleştirilen ve iki polisin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme, silahlı terör örgütüne üye olma, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçları dahil olmak üzere toplam 12 ayrı suçtan tutuklamaya sevk edilenlerden saldırgan E.B ve babası N.B ile silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklamaya sevk edilen diğer şüphelilerden M.A, K.N, C.T.T, F.S.A ve M.E çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Saldırganın annesi A.B de dahil olmak üzere B.Y, T.Y ve F.Ç’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.