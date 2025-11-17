BAL’da dehşet: Futbol sahası boks ringine döndü

Artvin’de Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) oynanan Murgul Belediyespor-Rize Atletik Spor Kulübü karşılaşması, ilk yarı sonunda çıkan büyük kavga nedeniyle tatil edildi. Murgul İlçe Stadı’nda oynanan mücadelede Rize Atletik’in 36. dakikada Enes Türüt ile bulduğu golün ardından tansiyon yükseldi; ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte sahada büyük bir arbede yaşandı.

Hakemin devreyi bitirmesiyle iki takım oyuncuları arasında başlayan sözlü tartışma bir anda büyüdü. Oyuncular tekme ve yumruklarla birbirine saldırırken, saha içi kısa sürede kaosa dönüştü. O anlar tribünlerden cep telefonlarıyla kaydedildi.

ANONSLAR DA KÂR ETMEDİ

Kulüp yöneticileri, özel güvenlik ve polis ekipleri sahaya inerek olayları ayırmaya çalıştı. Stadyum hoparlörlerinden, “Sevgili taraftarlar, lütfen sahaya girmeyelim, sahaya yabancı madde atmayalım” şeklinde ardı ardına anonslar yapıldı ancak gerginlik uzun süre kontrol altına alınamadı.

Polisin müdahalesiyle büyümeden sonlandırılan kavga sonrası karşılaşma, hakem tarafından tatil edildi. Maçın ardından birçok futbolcu darp raporu alarak şikâyetçi oldu.

KULÜPLERDEN AÇIKLAMA

Murgul Belediyespor yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan olayların ilçe kültürüne yakışmadığını vurgulayarak misafir takımdan özür diledi: “Bugün sahada yaşanan talihsiz görüntüler, Murgul’un yıllardır süregelen hoşgörü ve misafirperverlik geleneğiyle bağdaşmamaktadır. Tüm görüntüler ve raporlar yönetim kurulumuzca incelenecek, TFF’nin gerekli gördüğü tüm disiplin cezaları eksiksiz uygulanacaktır. Yaşananlardan dolayı Rize Atletik Spor Kulübü’nden ve tüm kamuoyundan özür dileriz.”

Rize Atletik Spor Kulübü ise çok daha sert bir açıklama yayımladı. Açıklamada, futbolculara ve teknik heyete yönelik saldırının organize bir şekilde geliştiği iddia edildi: “1-0 önde olduğumuz maçın devre arasında rakip takım teknik direktörü Fatih Kurtoğlu’nun provokatif davranışları toplu bir saldırıya dönüşmüş, birçok futbolcumuz darp edilmiştir. Bu tablo spor ahlakına tamamen ihanettir.”

Rize Atletik ayrıca 11 futbolcunun darp raporu aldığını belirtti ve tartışma yaratacak şu ifadeleri kullandı: “Saldırının ardından 11 futbolcumuz darp raporu almıştır. Buna rağmen hakem, maçı tatil etmek için 5 oyuncumuza kırmızı kart göstererek takımımızı 7 kişi altına düşürmüş, maçı bu şekilde ertelemiştir. Aynı cesareti saldırının failleri için gösterememiştir.”

Kulüp, tepkilerinin Murgul halkına değil, olayda rol aldığı iddia edilen kişilere yönelik olduğunu vurgulayarak Murgul yöneticilerinin süreç boyunca sağduyulu davrandığını ifade etti.