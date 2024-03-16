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BAL’da haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta oynanacak 20.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ajans Haberleri
  • 16.03.2024 11:37
  • Giriş: 16.03.2024 11:37
  • Güncelleme: 16.03.2024 11:38
Kaynak: İHA
BAL’da haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta oynanacak 20.hafta maçlarını yönetecek hakemlerin isimlerini kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu; Dersimspor-Bingöl Gençspor, Hacılar Erciyesspor-Erzincan Ulalarspor, 12 Bingölspor-Aksaray Gençlikspor ve Rüstempaşaspor-Develigücü maçlarını yönetecek hakemlerin isimlerini açıkladı. 

Buna göre Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta oynanacak 20. hafta maçlarında düdük çalacak isimler şunlar:

Dersimspor-Bingöl Gençspor: Göktuğ Yılmaz 
Hacılar Erciyesspor-Erzincan Ulalarspor: Faruk Küstül
12 Bingölspor-Aksaray Gençlikspor: Serkan Duru
Rüstempaşaspor-Develigücü: Samet Özdeniz

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