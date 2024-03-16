BAL’da haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta oynanacak 20.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta oynanacak 20.hafta maçlarını yönetecek hakemlerin isimlerini kamuoyu ile paylaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu; Dersimspor-Bingöl Gençspor, Hacılar Erciyesspor-Erzincan Ulalarspor, 12 Bingölspor-Aksaray Gençlikspor ve Rüstempaşaspor-Develigücü maçlarını yönetecek hakemlerin isimlerini açıkladı.
Buna göre Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta oynanacak 20. hafta maçlarında düdük çalacak isimler şunlar:
Dersimspor-Bingöl Gençspor: Göktuğ Yılmaz
Hacılar Erciyesspor-Erzincan Ulalarspor: Faruk Küstül
12 Bingölspor-Aksaray Gençlikspor: Serkan Duru
Rüstempaşaspor-Develigücü: Samet Özdeniz