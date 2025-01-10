Baldo pirincinde zehir!

Çanakkale Yenice ilçesi Kalkım Beldesi yakınlarında CVK madencilik tarafından açılmak istenen kurşun-bakır-çinko madeni kapasite artışı ve kompleks maden projesine karşı halkın mücadelesi sürüyor. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci kapsamında hazırlanan yeni rapor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunuldu.

İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı bugün yapılacak. Bölge halkı, madenlerin ayrıştırılmasında kullanılan zehirli kanserojenlerin ve kimyasalların toprağa ve yağmur suları ile derelere ve Gönen çayına karışma ihtimali endişesi taşıdığını söyledi. Yaşam savunucuları ‘‘Gönen ve Misakça ovası, Türkiye'yi doyuran ünlü pirinç ve domates tarımının yapıldığı yer. Buralar da hızla yok olacak’’ dedi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, BirGün'e yaptığı açıklamada şunları anlattı: ‘‘Metalik madenciliğin en büyük etkisi kimyasallar ve ağır metallerle yeraltı su ve yüzeysel suların kirlenmesi oluyor. O bölgenin suları kirlenince sağlıklı bir tarım artık beklenemez. O bölgeyi ciddi bir su kirliliği tehlikesi bekliyor. Yaşam, tarım ve ormanlık alanlarının yok edilmesine dur denilmeli.’’

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İVRİNDİ’DE BUGÜN BİLİRKİŞİ KEŞFİ

CVK Madenciliğin Balıkesir’in İvrindi ilçesinde yapmak istediği altın madeni projesine karşı bugün bir kez daha bilirkişi keşfi yapılacak.