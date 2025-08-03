Bale festivali ‘Kuğu Gölü’ eseriyle başladı

Kültür Sanat Servisi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde gerçekleşen gösteriyle sanatseverlere kapılarını açtı.

Festivalin açılışında 2024 yılında vefat eden Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin sanatçısı Almula Özlem anıldı.

Açılış gecesinde Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin ölümsüz eseri ‘Kuğu Gölü’, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi. Büyüleyici bale eseri, lanetlenmiş bir prensesin kader ile aşk arasında yaşadığı dramatik yolculuğu; muazzam müzikleri, koreografisi ve görsel tasarımıyla sahneye taşıdı. Zarafet ve tutkunun iç içe geçtiği bu unutulmaz aşk hikâyesi sanatseverlere unutulmaz bir yaz gecesi deneyimi sundu.