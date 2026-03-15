Balet Can Bezirganoğlu'ndan açıklama: "Sağlık durumum gayet iyi"

Deniz Burak BAYRAK

Atatürk Kültür Merkezi bünyesindeki Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenen Romeo ve Juliet balesi sırasında yaralanan balet Can Bezirganoğlu, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi repertuvarında yer alan eserin temsilinde, 2’nci perdedeki kılıçlı dövüş sahnesi sırasında yaşanan kazada yaralanan Bezirganoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Bezirganoğlu açıklamasında, “Temsil sırasında görünmez bir kaza yaşadık. Sağlık durumum gayet iyi, gerekli tüm müdahaleler hemen kaza ardından yapıldı. Tek üzüntüm temsili tamamlayamadım. Değerli seyircilerimizden özür dilerim.” ifadelerini kullandı.

Temsil sırasında balet Mehmet Nuri Arkan ile gerçekleştirilen kılıçlı koreografi esnasında üst bacağından yaralanan Bezirganoğlu’nun sahnede bir süre kanadığı görülmüş, sanatçı rolünün ardından kulise götürülmüştü. Olayın ilk anlarında bazı seyirciler yaşananları koreografinin bir parçası sanmıştı.

Yaralanmanın ardından temsil bir süre daha devam ederken, daha sonra mekâna ambulans çağrıldığı belirtilmişti. Bezirganoğlu’nun sosyal medya paylaşımıyla birlikte sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.