Balık Ayhan kimdir? Balık Ayhan neden öldü? Ayhan Küçükboyacı'nın hayatı

BALIK AYHAN KİMDİR?

Gerçek adı Ayhan Küçükboyacı olan ve kamuoyunda “Balık Ayhan” ismiyle tanınan sanatçı, Türkiye’de özellikle Roman müziğinin öncülerinden biri olarak bilinmektedir. 1970’li yıllarda İstanbul'da doğan Balık Ayhan, müziğe küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Ailesinin de müzikle uğraşması nedeniyle, çocukluğundan itibaren çeşitli enstrümanlar çalmaya başlayan Ayhan, zamanla sahneye çıkmaya ve kendi müzik tarzını oluşturmaya başladı.

Müzikle iç içe büyüyen Balık Ayhan ilk darbukasına 6 yaşında sahip olmuştur. Profesyonel müzikle 16 yaşında Galata Kulesi'nde adım atmıştır.

Müzik kariyerine amatör olarak başlayan Balık Ayhan, zamanla yerel sahnelerde tanınır hale geldi. Roman havası, oryantal ritimler ve yerel ezgilerle harmanladığı eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Kendi yazdığı parçalarla müzik listelerinde kendine yer bulan sanatçı, özellikle düğün ve özel etkinliklerde sıklıkla tercih edilen bir isim haline geldi.

AYHAN KÜÇÜKBOYACI'NIN HAYATI

Balık Ayhan, yalnızca müzik sahnelerinde değil, televizyon ekranlarında da sıkça izleyici karşısına çıktı. Renkli kişiliği ve esprili diliyle dikkat çeken Ayhan, birçok televizyon programına konuk oldu. Roman kültürünü tanıtma amacıyla katıldığı bu programlarda, sadece müzik değil, aynı zamanda toplumun farklı kesimlerine dair gözlemlerini de paylaştı.

Özellikle 2000’li yılların başında, reality programlarında yer alarak Türkiye genelinde tanınırlığını artırdı. Roman kültürünü anlatan programlar ve belgesellerde yorumcu olarak da görev alan Balık Ayhan, bu alanda da önemli bir temsilci olarak kabul edildi.

Ayrıca, "Bizim Mahalle" ve "Kara Çalı Gibi" gibi parçalarıyla da geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

Yaşayan Ruhlar adlı bir albümü bulunmaktadır.

BALIK AYHAN NEDEN ÖLDÜ?

Roman müziğinin simge isimlerinden biri olan Ayhan Küçükboyacı, 12 Nisan tarihinde fenalaşarak yakınları tarafından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürülen ünlü sanatçı, yoğun bakım ünitesine alınmış ve tedavisine burada devam edilmişti. Balık Ayhan’ın, hastanede yürütülen yoğun tedaviye rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.