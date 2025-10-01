Balık kurutma köyleri ucuz emekle ayakta kalıyor

Haber Merkezi

Bangladeş'in liman kenti Çattogram'ın can damarı olan Karnaphuli Nehri'nin kıyıları, sadece endüstriyel tesislerle değil, aynı zamanda ülkenin en eski ve en büyük geçim kaynaklarından biri olan balık kurutma (Shutki) sanayii ile de hayat buluyor.

Nehrin Bakalia, Ichhanagar ve Juldha gibi bölgelerinde kurulan ve yerel dilde "Shutki Palli" (Kurutulmuş Balık Köyü) olarak bilinen bu işleme merkezleri, ucuz emekleri sömürülen binlerce işçi için tek seçenek. Köyde, Bangladeş'in protein ihtiyacının önemli bir kısmı da karşılanıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce işçi, özellikle kadınlar, taze deniz ürünlerini güneşte kurutulmaya hazırlamak için çalışmalara başlıyor.

Temizlenen ve tuzlanan balıklar, dilimlendikten sonra güneşte kurutulmak üzer bambu hasırların üzerine serildiği gibi, direklere de asılabiliyor. Karnaphuli kıyısındaki bu balık kurutma atölyelerinde binlerce işçi, günlük yaklaşık 100 TL'ye denk gelen 250-300 Taka civarında ücretlere çalıştırılıyor.