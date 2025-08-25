Balık ölümleri endişe yarattı: 'Karadeniz Ereğli OSB'den dereye atık' iddiası

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nden (OSB) çıkan sanayi atıklarının Hamzafakılı, Topçalı ve Bölücek köylerinden geçen dereye bırakıldığı, bunun da balık ölümlerine yol açtığı iddia edildi. Karadeniz Ereğli Çevre Gönüllüleri Platformu adına açıklama yapan Çetin Yılmaz, Zonguldak Valiliği'nin sorumluluğunda bulunan OSB'de sanayi tipi arıtma tesisinin olmamasının ciddi çevre sorunlarına yol açtığını savundu.

Yılmaz, geçtiğimiz aylarda OSB'den çıkan atıkların dereye bırakıldığını, bunun sonucunda balık ölümlerinin yaşandığını belirterek, "Bölge muhtarları ve çevre gönüllüleri olarak defalarca tutanak tuttuk, şikâyetlerde bulunduk. Her seferinde Jandarma Çevre Timi ve Kocaeli Üniversitesi'nden gelen ekipler sudan numune aldı. Ancak Çevre İl Müdürlüğü, bu atıkları hangi fabrikaların bıraktığını kamuoyuna açıklamadı" ifadelerini kullandı.

Bölgenin Karadeniz Ereğli'nin sebze ihtiyacını karşılayan önemli tarım arazilerini barındırdığına işaret eden Yılmaz, özellikle galvaniz ve alüminyum fabrikalarından çıkan atıkların dereye akıtılarak toprağı ve suyu zehirlediğini öne sürdü.

Çevre İl Müdürlüğü’nün yalnızca para cezası uygulamasının caydırıcı olmadığını savunan Yılmaz, şu görüşlere yer verdi:

"Halk sağlığı, toprağımız ve suyumuz hiçbir fabrikanın çıkarlarından daha az değerli değildir. Kirletilen dereler, Gülüç Nehri ile birleşerek Karadeniz’de de ciddi kirliliğe neden oluyor. Karadeniz Ereğli Belediyesi sınırları içinde kalan bu bölgede, yerel yönetimlerin yetkilerini kullanmaması da sorunu derinleştiriyor. Zehirli atıklarla toprağımızı, suyumuzu ve gıdalarımızı kirleten bu duruma karşı halkın ortak tepki göstermesi gerekiyor. Hukuk mücadelesi dahil anayasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız."

Yılmaz, çevre gönüllüleri ve yöre halkının sorunun çözülmesi için mücadeleyi sürdüreceğini kaydetti.