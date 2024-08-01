Balık ölümleri korkuttu

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Kurtul Göleti'nde balık ölümleri yaşandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, balık ölümlerinin sıcaklık ve sudaki oksijen yetmezliğinden kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Balık ölümleri bölgedeki yerleşim yerlerinde oturanlarda endişeye neden oldu.

Vatandaşlar, sosyal medya hesapları üzerinde paylaşım yaparak, balık ölümlerinin araştırılmasını istedi. Gölde inceleme başlatan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklar ve sudan numune aldı ve oksijen yetersizliğine dikkat çekti.