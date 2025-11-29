Balık popülasyonu alarm veriyor

Melisa AY

Akdeniz ve Karadeniz'de balık popülasyonları ciddi risk altında. Balıkçılık giderek zorlaşırken Türkiye, Akdeniz'de üretim ve Karadeniz'de avcılıkla öne çıktı.

Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü'nün Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) tarafından yayımlanan 2025 Akdeniz ve Karadeniz Balıkçılığının Durumu (SoMFi) raporu, ağırlıklı olarak 2022-2023 yıllarında balıkçılığın görünümünü verilerle ortaya koydu.

Rapora göre deniz ve acısuda balık yetiştiriciliği, su ürünleri üretiminin yüzde 45’inden fazlasına ulaştı. Hem balıkçılık hem de su ürünleri yetiştiriciliği, toplam 2,06 milyon ton su ürünü üretirken 21,5 milyar dolar gelir oluşturdu. Rapora göre sektör, bölgede 1,17 milyon kişiye istihdam sağladı. Tatlı su üretimi de dahil edildiğinde, su ürünleri yetiştiriciliği 9,3 milyar dolar gelir sağladı.

Balık popülasyonu, iyileşmeye rağmen alarm vermeye devam ediyor. FAO Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Direktörü Manuel Barange raporun açıklandığı toplantıda, "Stoklar (popülasyon) henüz istediğimiz seviyede değil, ancak bilim temelli yönetim tedbirleri ve güçlü paydaş katılımı sayesinde toparlanmaya başlıyorlar.

Sorumlu bir şekilde yürütüldüğü takdirde su ürünleri yetiştiriciliği, gelecekteki su ürünü talebini karşılamaya yardımcı olabileceğini kanıtlıyor" dedi. FAO'nun 'bugüne kadarki en kapsamlısı' dediği rapor, balık nesilleri üstündeki tükenme baskısının diğer dönemlere göre gerilediğini tespit etti.

Barbun ve dev kırmızı karideslerde balıkçılık faaliyetlerinin yol açtığı popülasyon kaybı oranlarında belirgin düşüşler görülürken Karadeniz’deki kalkan balığında ise 2013’ten bu yana balıkçılık faaliyetlerinin yol açtığı popülasyon kaybı yüzde 86 düştü.

Ancak sardalya için durum kritik. Denizlerde bu balığın varlığı, aşırı avlanma nedeniyle giderek azaldı. Değerlendirilen iki denizde de tüm balık varlığının yüzde 52'si aşırı avlanmaya maruz kaldı. 10 yıl önce yüzde 87 olan bu oran gerileme kaydetse de yüksek seyrini sürdürdü.

İKİ DENİZDE 11 BALIK

Rapora göre Akdeniz ve Karadeniz'de balık yetiştiriciliği az sayıda türde yoğunlaştı. Toplam 11 balık türü, tüm üretimin yüzde 99'unu oluşturdu.

Bunların başında yüzde 34,5 ile çipura, yüzde 29,7 ile levrek geldi. Üretim de 8 ülkede yoğunlaştı. Bölgede yetiştirilen su ürünlerinin yüzde 95,5'i 8 ülkeden geldi. Ülkeler arasında ilk sırayı, 400 bin tonluk balıkçılıkla Türkiye aldı.

Türkiye'yi 147 bin tonla Mısır ve 139 bin tonla Yunanistan takip etti. Türkiye, balık çiftliklerinde birinci oldu. Raporda, "Üretim, neredeyse tamamen deniz kafes balıkçılığına dayanmakta olup, ağırlıklı olarak levrek, çipura ve gökkuşağı alabalığından oluşmaktadır" tespiti yer aldı. Çiftlik üretimleri önceki rapor dönemine göre yüzde 22 artarak 70 bin ton yükseldi. Diğer tüm ülkelerin toplam çiftlik büyümesi Türkiye'nin gerisinde kaldı.

'Balık çiftliklerini' tavsiye eden rapor, herkesin sağlıklı su ürünlerine erişimini sağlamak için üretimin 2050 yılına kadar yüzde 14-29 oranında artması gerektiğini öngördü.

Raporda yalnızca yetiştiricilik değil, avcılıkla ilgili de bilgiler yer aldı.

Türkiye, her iki havzada toplam 413 bin ton av miktarıyla bölgede avcılığın yüzde 37'sini gerçekleştirdi. 2022-23 yıllarında 330 bin ton ortalama av miktarıyla havza birincisi Türkiye oldu. Akdeniz'de üretim pastasından yüzde 5,8'lik dilime sahip olan Türkiye, Karadeniz'de ise lider avcı oldu.

Raporda, "Türkiye'nin Akdeniz'deki avlanma miktarı 2018'den bu yana istikrarlı bir şekilde azaldı. Bu miktar, toplam Akdeniz avlanma miktarının yaklaşık yüzde 5'ini ve Türkiye'nin ulusal toplam avlanma miktarının yaklaşık yüzde 11'ini temsil etmektedir" denildi.

Karadeniz'de avlanan her 10 balıktan 7'si Türkiye'den gerçekleştirildi. Karadeniz'de balıkçıların avlanmak için açıldığı en önemli 10 limandan 9'unun da Türkiye'de olduğu tespit edildi. Türkiye, her iki bölgede de balıkçılığını bir önceki rapor dönemine göre yüzde 11,6 artırdı.

HAMSİ SÖMÜRÜSÜ

Raporda, Karadeniz'de avlanmanın hamside yoğunlaştığı hatırlatılarak Türkiye ve Gürcistan'ın "kaynak sömürüsü" ile lider olduğu ifade edildi.

"Hamsi popülasyonu hem mekansal hem de zamansal olarak önemli ölçüde dalgalanıyor, avlanma miktarları yıldan yıla belirgin değişiyor" denildi.

Karadeniz'de hamsi ve sardalya avcılığı, toplam tutulan balıkların yüzde 78'ini oluşturdu.

Türkiye'de Akdeniz'de faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin sayısı 5 bin 657, Karadeniz'deki her nevi deniz taşıtının sayısı da 8 bin 771 oldu.