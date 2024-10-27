Balık tutarken kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi
Antalya'nın Kaş ilçesinde balık tutarken kayalıklardan düşen kişi 48 yaşındaki Rıza Şanlı hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Antalya'nın Kaş ilçesinde balık tutarken kayalıklardan düşen kişi öldü.
Deniz kıyısındaki kayalıklarda balık tutan Rıza Şanlı (48) dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, Kaş Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekibi Şanlı'yı bulunduğu yerden bota alarak karaya çıkardı. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Şanlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen Şanlı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.