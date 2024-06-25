Balık tutmak için girdiği gölde boğularak hayatını kaybetti

Isparta’da balık tutmak amacıyla Eğirdir Gölü’ne giren Şakir Demirkol, boğularak hayatını kaybetti.

Isparta’da balık tutmak için Eğirdir Gölü’ne giren 74 yaşındaki Şakir Demirkol, boğularak hayatını kaybetti.



Olay dün gece saatlerinde Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı, Eğirdir Gölü’ne kıyısı bulunan Yenice köyünde meydana geldi.

İHA'nın aktardığına göre, gölde balık tutmak için evden ayrılan Şakir Demirkol’dan (74) bir süre sonra haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbarla birlikte arama çalışmalarının başlatıldığı gölde Demirkol’un cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın Parkinson hastası olduğu ve suda rahatsızlanarak vefat ettiği tespit edildi.

Demirkol’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.