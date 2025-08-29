Giriş / Abone Ol
Balık tutmak için gittiği baraj gölünde boğuldu

Elazığ’da, balık avlamak için gittiği Keban Baraj Gölü’nde kaybolan Ahmet Işık’ın (46) cansız bedeni bulundu.

  • 29.08.2025 22:01
  • Giriş: 29.08.2025 22:01
  • Güncelleme: 29.08.2025 22:02
Kaynak: DHA
Elazığ'da balık tutmak için gittiği baraj gölünde boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Yenikapı köyü mevkisinde meydana geldi. Keban Baraj Gölü’ne balık tutmak için gelen Ahmet Işık, girdiği suda bir süre sonra gözden kayboldu. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında, Işık’ın cansız bedeni bulundu. Işık’ın sudan çıkarılan cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

