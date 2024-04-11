Balık tutmak için gittiği gölette kayboldu

Adana’nın Kozan ilçesinde balık tutarken gölete düşen bir kişi kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Ramazan Bayramı tatili için ailesinin yanına gelen Oktay Sarıtiken (35) bugün balık tutmaya Gökgöz Mahallesi’ndeki Göktaş Baraj Gölü’ne gitti.

Sarıtekin, bir süre balık avladıktan sonra dengesini kaybederek baraj gölüne düştü. Bu durumu gören çevredeki vatandaşlar jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine çağrılan dalgıç ekipleri Sarıtiken’i arama çalışması başlattı. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.