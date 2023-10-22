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Balık tutmak için gittiği nehirde ölü bulundu

Ajans Haberleri
  • 22.10.2023 17:13
  • Giriş: 22.10.2023 17:13
  • Güncelleme: 22.10.2023 17:14
Kaynak: DHA
Balık tutmak için gittiği nehirde ölü bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde balık tutmak için Filyos Nehri'ne giden Yüksel Öztürk'ün (75), cansız bedeni bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Çaycuma ilçesi Filyos Nehri Nadır Çayırı mevkisinde meydana geldi. Balık tutmak için nehir kıyısına giden emekli Yüksel Öztürk'ten haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Nehir çevresine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, Öztürk'ü suyun içinden hareketsiz halde buldu.

Sudan çıkarılan Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Nehre düştüğü tahmin edilen Öztürk'ün kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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