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Balık tutmak isteyen 74 yaşındaki adam gölete düşerek kayboldu

Bayburt’a 22 kilometre uzaklıkta bulunan Sakızlı köyünde gölette balık tutmak isteyen İsmet A., isimli 74 yaşındaki Trabzonlu arıcı dengesini kaybederek gölete düştü. Kaybolan yaşlı adamın bulunması için AFAD ve JAK ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ajans Haberleri
  • 26.07.2023 23:20
  • Giriş: 26.07.2023 23:20
  • Güncelleme: 26.07.2023 23:20
Kaynak: İHA
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Balık tutmak isteyen 74 yaşındaki adam gölete düşerek kayboldu


Çevredekilerin olayı görmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balık tuttuğu esnada düşerek gölette kaybolan kişinin bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı. Erzurum Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerince yaşlı adamın bulunabilmesi için gölet bölgesinde arama çalışmaları devam ediyor.

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