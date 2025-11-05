Balıkçı köyündeki hayat beyaz perdede
Tarihi tam 4000 yıl öncesine dayanan Sinop’taki bir balıkçı köyündeki yaşam, belgesel film oldu. “Hızır7Gün” adlı belgeselde, köydeki çevre mücadelesi de ele alınıyor.
“Hızır7Gün” adlı belgesel film, izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Film Sinop’un Ayancık ilçesinde eski adı İstefan olan Çaylıoğlu Köyü’nde geçiyor.
Filmde, doğal güzellikleriyle öne çıkan ve tarihi 4000 yıl öncesine dayanan bu balıkçı köyündeki hayat ele alınıyor.
Festivallerinde de gösterilmesi planlanan filmin öncülüğünü müzisyen Şeraffettin Çaylı yaparken yapımcılığını Gülgün Nural, yönetmenliğini ise Salih Singin üstleniyor.
Çoğu insanın geçim kaynağı balıkçılık olan köyü anlatan belgesel filmde, son zamanlarda Karadeniz’de yaşanan “balık kıtlığına” da vurgu yapılıyor.
Köydeki çevre mücadelesinin de işlendiği film, Sinop Lakerda Festivali’nde görücüye çıkacak.
Söz konusu film, festival kapsamında 15 Kasım’da Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde gösterilecek.