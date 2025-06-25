Balıkçılar 19 yıldır adalet peşinde

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde geçimini balıkçılıkla sağlayan yurttaşların 2006 yılında bölgede yürütülen sanayi faaliyetlerinin deniz ekosistemine zarar verdiği ve av sahalarının daraltıldığı gerekçesiyle başlattığı hukuki mücadelesi sürüyor.

Adana Yumurtalık Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen davadan bir kez daha karar çıkmadığını söyleyen Avukat İsmail Hakkı Atal, Yumurtalık Körfezi’nin hem doğal yaşam hem de yerel ekonomi açısından son derece hassas bir bölge olduğuna dikkat çekerek "Mücadelemiz sürecek" dedi.

Yumurtalık Asliye Hukuk Mahkemesi’ne bugün görülen davanın ardından konuşan balıkçıların gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal, “Bu dava, sadece ekonomik haklar değil, aynı zamanda anayasal bir hak olan sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı açısından da önem taşıyor” diye konuştu.

28 KEZ ERTELENDİ

BTC konsorsiyumunun Azerbaycan petrollerini Türkiye topraklarından geçirerek Yumurtalık Botaş limanına ulaştırmak üzere 2006 yılından itibaren işlemeye başladığını söyleyen Atal "2006’da Yumurtalık Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtık. 28 defa ertelenen keşiften sonra 2013 yılında BTC limanı üzerinde yeniden keşif yapıldı " dedi.

Akademisyen bilirkişi heyetinin petrol şirketlerinden oluşan BTC konsorsiyumunun hem deniz ekosistemini bozduğu ve hem de denizde kirlilik yaratarak balık neslini tükettiğini belirlediğini anımsatan Atal, şöyle devam etti: